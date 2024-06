5. Leistungsindikatoren der Handlungsoptionen ermitteln

In einer Tabelle stellen Sie die Handlungsoptionen in Spalten nebeneinander dar. In den Zeilen führen Sie alle Ziele und Bewertungskriterien auf, die Sie für Ihre Entscheidung betrachten. In den einzelnen Feldern der Tabelle tragen Sie ein, welche Leistung eine Handlungsoption zeigt in Bezug zum jeweiligen Kriterium. Das macht der Leistungsindikator sichtbar.

Folgendes Beispiel soll dies illustrieren: Sie wollen mit einer Nutzwertanalyse ermitteln, mit welchen Fahrzeugen Sie die Fahrzeugflotte für Ihren Außendienst und Kundenservice ausstatten und welchen Händler Sie entsprechend auswählen sollen. Dazu ermitteln Sie unter anderem:

Ziel: möglichst schnelle Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Bewertungskriterium: Dauer einer Wartung und Reparatur in Tagen

Leistungsindikator: vertraglich zugesagte Zeit des Händlers für eine Wartung und durchschnittliche Reparaturdauer in Tagen

Der Leistungsindikator hat also immer einen sachlichen Bezug zum Bewertungskriterium. Er muss gemessen oder geschätzt werden. Bei qualitativen Zielen und Kriterien wie zum Beispiel „Kundenzufriedenheit verbessern“ kann der Leistungsindikator von Experten durch Vergabe einer Schulnote geschätzt werden.