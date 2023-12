Mit diesen Gegebenheiten werden in der Machbarkeitsstudie dann beleuchtet:

die gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die zu beachten sind,

technische Möglichkeiten und Risiken,

Vereinbarkeit mit übergeordneten Werten, Zielen und Strategien des Unternehmens oder der Stakeholder,

vorhandene oder nicht vorhandene Voraussetzungen in Bezug auf das Umfeld; Prozesse, Schnittstellen, Menschen etc.,

Verfügbarkeit von Ressourcen und Zeit,

Wirtschaftlichkeit und

Finanzierbarkeit.

Für alle diese Aspekte wird in der Machbarkeitsstudie benannt, was gegeben oder vorhanden ist und was fehlt. Es wird außerdem erläutert, was in absehbarer Zeit vermutlich verfügbar ist. Diese Einschätzungen werden begründet und belegt.

Ergänzend werden Risiken sowie erkennbare Einflussfaktoren benannt und erläutert, die für den Erfolg des Vorhabens maßgeblich sind. Für manche Aspekte kann die Marktstudie benennen, in welchem Fall der Abbruch eines Vorhabens erfolgen oder zumindest geprüft werden sollte.

Im Folgenden werden die Inhalte einer Machbarkeitsstudie und die dabei jeweils zu betrachtenden und zu beachtenden Aspekte genauer erläutert. Die Reihenfolge ist so gewählt, dass das strengere Prüfkriterium dem weniger strengen vorangeht.

Stellt sich beispielsweise heraus, dass ein Vorhaben rechtlich nicht zulässig ist, brauchen die technische Machbarkeit oder die Wirtschaftlichkeit nicht mehr überprüft werden. Die Machbarkeitsstudie kann entsprechend verkürzt werden.

Aber: Meist lassen sich solche „Abbruchkriterien“ nicht eindeutig benennen. Dann werden in der Studie alle folgenden Aspekte behandelt.