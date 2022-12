Mit der Turtle-Methode arbeiten

So funktioniert die Turtle-Methode und so erstellen Sie ein Turtle-Diagramm

Mit der Turtle-Methode sammeln Sie alle Informationen und Daten, die Sie in Ihrer Schildkröte darstellen und benennen wollen. Was das im Einzelnen umfasst, hängt von Ihren Zielen und Zwecken ab. In jedem Fall stellen Sie Informationen zu folgenden Elementen der Schildkröte zusammen.

Output

Der Schwanz der Schildkröte symbolisiert den Prozess-Output, das Resultat oder Ergebnis. Das kann eine Information, eine Dienstleistung oder ein Produkt sowie eine Kombination aus all dem sein. Mit der Turtle-Methode stellen Sie zusammen, was dieses Ergebnis in jedem Fall kennzeichnen oder leisten soll. Grundlage dafür sind die Anforderungen der Kunden oder des Nachfolgeprozesses. Im Einzelnen halten Sie fest:

Eigenschaften und Funktionen des Ergebnisses

Qualitätsmerkmale des Ergebnisses

Art und Umfang der Informationen, die im Prozess erzeugt werden

Dienstleistung für den Kunden oder Nachfolgeprozess

Sie können dies ergänzen mit Informationen dazu, wann und in welcher Menge dieses Ergebnis vorliegen soll.

Prozess

Im Prozess beschreiben Sie, was genau getan werden soll, um das gewünschte Ergebnis, den Prozess-Output, zu erreichen. Sie nennen dazu Tätigkeitsbegriffe wie: prüfen, montieren, beraten, schreiben, erstellen, sortieren, testen, messen, … Diese Prozesstätigkeiten machen den Körper der Schildkröte aus.

Input

Damit der Prozess starten kann, benötigt er von einem Vorläuferprozess einen Prozess-Input. Er wird durch den Kopf der Schildkröte symbolisiert. Der Prozess-Input ist immer Information, die besagt, dass etwas getan werden muss. Das ist der Auslöser dafür, dass der Prozess startet.

Außerdem kann der Prozess Material, Teile oder andere Produkte benötigen, die im Prozess umgewandelt und zum Ergebnis transformiert werden. Sie halten im Turtle-Diagramm fest, welcher Input für den Prozess notwendig ist. Zum Beispiel:

Art und Umfang der Informationen, die der Prozess braucht, um zu starten und aktiv zu werden

Material, Teile, Komponenten, Baugruppen, Produkte

Kundenanforderungen oder Qualitätsmerkmale, die wichtig sind

Hinweise dazu, was genau getan werden soll

Stützen des Prozesses

Die vier Beine der Schildkröte symbolisieren die Stützen des Prozesses. Damit erläutern und beantworten Sie weitere W-Fragen, die bei der Prozessdurchführung wichtig sind: womit, wer, wie, wofür, wie gut? Konkret sind das:

materielle Ressourcen

personelle Ressourcen

Methoden

Ziele und Leistungsindikatoren

In einer Liste stellen Sie zusammen, was genau der Prozess als Stütze und Hilfe braucht, um aktiv zu werden und aus dem gegebenen Input den erwünschten Output zu erzeugen. Das können sein: Maschinen, Geräte, Betriebsstoffe, Infrastruktur, Informationstechnik, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, Qualifizierungsmaßnahmen, Anweisungen, Verfahrensbeschreibungen, Checklisten, Dokumente sowie Ziele, Kennzahlen, Messgrößen oder Bewertungskriterien.

Wichtig: Benennen Sie im Rahmen der personellen Ressourcen in jedem Fall eine Person eindeutig als Prozess-Eigner. Diese Person ist verantwortlich dafür, dass alle Inputs rechtzeitig verfügbar sind, die Stützen des Prozesses vollständig sind und das Ergebnis rechtzeitig geliefert wird.

Risiken

Was Sie im Turtle-Diagramm benennen und darstellen, kann mit Risiken verbunden sein: Funktionieren die Ressourcen? Wird das Material rechtzeitig bereitgestellt? Agieren die Personen, wie sie sollen? Sind die Anweisungen vollständig und verständlich? Gibt es Störfaktoren, die den Prozessablauf beeinflussen? Soweit dies möglich ist, benennen Sie Risiken. Diese werden ebenfalls im Turtle-Diagramm als Liste dargestellt.

Dokumentation

Schließlich halten Sie alle Informationen stichwortartig in einer Übersicht, dem Turtle-Diagramm, fest. Dieses Diagramm soll eine Seite umfassen – nicht mehr. Bei Bedarf können die einzelnen Stichpunkte in einem ergänzenden Dokument erläutert und erklärt werden. Dort können auch weitere Detail-Informationen gegeben werden. Zum Beispiel können Messwerte für die Leistungsindikatoren angegeben werden.