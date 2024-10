Budgetanpassung

Nach einigen Monaten dieser kontinuierlichen Verbesserung stellt das Team fest, dass die Materialkosten um 5 Prozent gesenkt werden können. Das Unternehmen passt nun das Budget entsprechend an. Das bedeutet, das gesparte Geld kann in andere Bereiche investiert werden – zum Beispiel in die Weiterbildung der Mitarbeitenden oder in neue Technologien.

Mit Kaizen Budgeting hat das Unternehmen also nicht nur starr ein Budget eingehalten, sondern aktiv daran gearbeitet, den Prozess zu verbessern und Einsparungen zu erzielen, ohne die Qualität negativ zu beeinträchtigen.