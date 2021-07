Berechnung der Overall Equipment Effectiveness (OEE) mit der Störgrundanalyse

Analyse der Störgründe nach OEE-Kategorien

In jedem Fall sollte bei niedriger OEE (unter 65 Prozent) geprüft werden, welche Störungen in der betrachteten Zeit aufgetreten sind und was die Störgründe und Ursachen waren. Hier setzt die detaillierte Störgrundanalyse an. Die Analyse der Störgründe orientiert sich dabei an den drei Faktoren, mit denen die OEE berechnet wird. Das sind:

Anlagenverfügbarkeit

Leistungsverluste ergeben sich dann, wenn die Anlage oder der Prozess stillsteht und nichts produziert. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Störungen können beispielsweise sein:

Anlage defekt

Material fehlt

Personal fehlt

Anlage wird umgerüstet

Anlage wird gewartet

Anlage wird instandgesetzt, repariert

Wichtig ist dabei eine genaue Abgrenzung: Welche nicht-produktiven Zeiten sind geplant und welche resultieren aus ungeplanten Störungen? Beispiele für Stillstand einer Anlage, die geplant sind und deshalb nicht in die Minderleistung einbezogen werden, sind: Pausen oder Wartung. Ausnahme: Diese Zustände dauern länger als nötig und sollen dann gerade deshalb in die OEE-Berechnung und die Störgrundanalyse einbezogen werden.

Leistungsgrad

Eine Anlage oder ein Prozess sind so ausgerüstet, eingerichtet oder instruiert, dass sie in einer definierten Zeit eine definierte Menge des Outputs erzeugen sollten. In der Produktion wird die definierte Zeit als Zykluszeit bezeichnet. Das ist die minimale Zeit, in der im besten Fall ein Output erstellt wird, der keine Mängel oder Fehler hat.

Gegebenenfalls muss diese minimale Zeit, die bestmögliche Zykluszeit, experimentell bestimmt werden. Sie kann sich im Laufe der Zeit auch ändern – etwa durch technische Verbesserungen, Training des Bedienpersonals oder neue Technologien und Prozessverbesserungen.

In der Praxis muss diese Zykluszeit im Prozess gelegentlich erhöht werden. Es dauert dann länger als geplant, eine Einheit des Outputs zu erzeugen. Die Gründe dafür können sein:

Einflüsse aus der Umwelt wie zu hohe Temperaturen, schlechtes Material oder falsche Einstellungen bei einer Maschine

müde oder abgelenkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Kollegen oder durch Anrufe unterbrochen werden

Aufgaben, die schwieriger und langwieriger sind als gedacht

kurze Stillstände (unter 5 Minuten) aus unterschiedlichen Gründen: Verstopfung, Magazin voll/ leer, Notstopp

Die Folge ist, dass ein Zyklus länger dauert als geplant. Der Leistungsgrad sinkt.

Qualitätsgrad

In der tatsächlichen Produktionszeit und mit der tatsächlichen Zykluszeit wird eine messbare Menge des Outputs hergestellt. Dieser Output kann allerdings einen Mangel oder Fehler haben. Er ist nicht in Ordnung. Maßgeblich sind die vorgegebenen Eigenschaften oder Merkmale des Outputs. An ihnen bemisst sich die Qualität.

Störungen können dazu führen, dass der Output (Produkte und Dienstleistungen) nicht den Qualitätsanforderungen genügt. Die entsprechenden Teile werden durch Qualitätssicherung identifiziert und ausgesondert (oder nachbehandelt). So verringert sich die Menge an hergestelltem Output um die Menge, die nicht in Ordnung ist.