DMAIC als Six-Sigma-Kernprozess

Qualitätsregelkarten zur Auswertung der Messdaten

Mit der Messung der Prozesswerte entstehen zahlreiche Daten. Diese werden in einer Qualitätsregelkarte erfasst und als Verlaufsdiagramm dargestellt. Um zu bewerten, ob der Prozess so abläuft, wie er soll, und ob er unter Kontrolle ist, werden die Messwerte in Bezug gesetzt zu einem akzeptablen Bereich, in dem Variation zulässig ist. Dieser Bereich wird definiert durch

den Sollwert oder Idealwert, den die Kennzahl haben sollte,

eine obere Warngrenze (OWG), als über dem Idealwert liegender Wert, bei dem der Prozess nicht mehr optimal läuft,

eine obere Eingriffsgrenze (OEG), die den maximal zulässigen Messwert definiert, mit dem die Qualität gerade noch in Ordnung ist, bevor ein Eingriff notwendig ist

entsprechende untere Grenzen (UWG und UEG), die den akzeptablen Variationsbereich nach unten abgrenzen.

Dieser akzeptable Bereich ist in Abbildung 2 in Form einer Qualitätsregelkarte (Verlauf und Histogramm zu den Messwerten) dargestellt.