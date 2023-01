Beschäftigte mit Behinderung Mitarbeiter mit Behinderung: Welche Pflichten für Arbeitgeber gelten

Welche rechtlichen Vorschriften beim Einstellen von Mitarbeitern mit Behinderung gibt es? Was sagt das Diskriminierungsverbot aus? Menschen mit Behinderung oder Schwerbehinderung steht ein besonderer Schutz am Arbeitsplatz zu. Welche Förderleistungen können sie in Anspruch nehmen? Was Arbeitgeber über die Schwerbehindertenquote, die Meldepflicht und die Schwerbehindertenvertretung wissen sollten.