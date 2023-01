Strategy Maps entwickeln Funktion und Aufbau einer Strategy Map

Was ist eine Strategy Map? Welche Funktion hat die Strategy Map? Wie ist eine Strategy Map aufgebaut? In welchem Zusammenhang steht die Strategy Map mit Strategieumsetzung und Strategiekommunikation? Welche Rolle spielen Markt- und Kundenperspektive? Eine Erklärung mit Einordnung in den Kontext.