Wie Sie die richtigen strategischen Leitsätze formulieren

Damit die Kommunikation funktioniert, muss die Strategie auf ein paar wenige Schlüsselelemente heruntergebrochen werden, die von jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin verstanden werden. Das erfordert Mut zur Reduktion und eine klare Aussage darüber, was im Zweifel der entscheidende Punkt ist.

Eine Strategie muss in einfachen Worten sagen, was das Unternehmen tun will und was es nicht tun wird.

Die Übersetzung einer ausgefeilten Strategie in eine einfache, verständliche und wirksame Botschaft für die Mitarbeitenden, in wenige zentrale strategische Leitsätze, ist keineswegs einfach. Es besteht die Gefahr, dass die Leitsätze widersprüchlich sind oder zu allgemein und abstrakt bleiben, sodass die Mitarbeitenden nichts damit anfangen können.

Um die richtige Formulierung zu finden, ist folgendes Vorgehen hilfreich: