Schlüsselqualifikationen Lernkompetenz und lebenslanges Lernen pflegen und verbessern

Warum sind Lernbereitschaft und Lernfähigkeit im Beruf so wichtig? Wie kann man das Lernen in den beruflichen Alltag integrieren? Kann man sich neues Wissen eigenverantwortlich aneignen – ohne die Hilfe von außen? Was unterscheidet formales und informelles Lernen? Und welche Lernmedien können beim Lernen helfen?