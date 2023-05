Wie Lernen im beruflichen Kontext funktioniert

Dabei ist es hilfreich, zu erkennen, wie Sie am besten lernen. Es gibt die Autodidakten, die am liebsten Bücher und Fachartikel lesen. Andere brauchen den Austausch mit Kolleginnen, Kollegen oder Vorbildern. Erfahrungswissen lässt sich meist nur durch eigenes Erleben und „Learning on the Job“ bilden und entwickeln.

Wissensaufnahme und Wissensverarbeitung hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Wichtig sind folgende Aspekte: