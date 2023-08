Der Veränderungsauftrag: Die Basis für das gemeinsame Change-Projekt

Was Führungskräfte und Mitarbeitende mindestens gemeinsam klären müssen, ist der Veränderungsauftrag. Damit verbunden ist das Mandat: Wer darf was im Change-Projekt durchführen und verändern?

Dazu besprechen Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden, wie sie jeweils die derzeitige Situation sehen und was mit dem Change-Projekt in Zukunft anders, besser sein soll. Sie beschreiben, was sie erreichen wollen. Dabei werden Unterschiede, manchmal auch Konflikte sichtbar. Diese müssen so weit es geht bearbeitet, gelöst oder im weiteren Verlauf zumindest beachtet werden.