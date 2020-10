Vorgehensweise und Methoden für Vertriebsprognosen

Bottom-up-Methoden zur Vertriebsprognose

Mit den Bottom-up-Methoden wird die Entwicklung in der Zukunft nicht von der Unternehmensleitung – als Zielvorgabe – festgelegt und erwartet. Vielmehr ermittelt und berechnet das Vertriebsteam anhand unterschiedlicher Einflussfaktoren, Indikatoren, Kennzahlen und Entwicklungen in der Vergangenheit, welche zukünftigen Entwicklungen bei Absatz, Umsatz etc. möglich sind. Dafür gibt es zahlreiche Methoden und Vorgehensweisen. Im Folgenden werden einige vorgestellt.

Trendextrapolation

Die Vertriebsergebnisse der Vergangenheit werden über einer Zeitskala aufgetragen und in die Zukunft extrapoliert, also fortgeschrieben. Dazu wird eine Trendlinie eingezeichnet. Dies ist die lineare Funktion, für die gilt, dass die Summe der Abweichungen der Istwerte von der Trendlinie minimal ist. Dies entspricht der Methode der kleinsten Quadrate. Aus den Werten der Vergangenheit ergeben sich dann die Parameter für eine lineare Funktion oder Trendlinie wie in Abbildung 2. Der betrachtete Zeitraum in der Vergangenheit sollte dabei so gewählt werden, dass er „typisch“ ist für den Prognosezeitraum und keine Besonderheiten oder Ausreißer beinhaltet.