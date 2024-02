Lieferfähigkeit der Lieferanten bewerten und sicherstellen

Die ausbalancierten Vertriebs- und Produktionspläne werden mit den Beschaffungsplänen und der Lieferfähigkeit der Lieferanten abgestimmt. Bewerten Sie Ihre Lieferanten, ob diese in der Lage sind, den Bedarf an Materialien oder Produkten in der erforderlichen Menge, Qualität und zum benötigten Zeitpunkt zu erfüllen.