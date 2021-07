Einführung und Betrieb des Supply-Chain-Managements

Kostenmanagement für Materialwirtschaft und Logistik

Oft zeigen die Lagerkosten, Bestandkosten und die Logistikkosten an, wenn Prozesse nicht optimal ablaufen. Im Rahmen des Working Capital Managements sollen diese Kosten minimiert werden. Mit den folgenden Vorlagen ermitteln Sie die Kosten für die Logistik in Ihrem Unternehmen und in überbetrieblichen Wertschöpfungsketten. So identifizieren Sie möglichen Handlungsbedarf.