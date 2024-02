Was sind Ziele des Sales and Operations Plannings?

Das zentrale Ziel ist: den richtigen Bestand zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu haben. Dabei sollen nicht nur alle Kundenaufträge oder Verkäufe zur rechten Zeit erfüllt werden; gleichzeitig will das Unternehmen seine übergeordneten Geschäftsziele erreichen, insbesondere den optimalen Gewinn erwirtschaften und Produktivität und Rentabilität maximieren.

Oft verfolgen die einzelnen Unternehmensbereiche aber unterschiedliche Ziele und Interessen. Der Vertrieb will lieferfähig sein, die Produktion will ihre Maschinen maximal auslasten, die Logistik muss mit den Lagerkapazitäten zurechtkommen und die Geschäftsleitung will die Kapitalbindung minimieren.

Eine Vielzahl von Zielkonflikten, die noch verschärft werden, wenn Lieferanten und deren Interessen ins Spiel kommen. Deshalb stimmen sich die Verantwortlichen für die jeweiligen Planungen eng miteinander ab, um einen gemeinsamen und verbindlichen Absatz- und Produktionsplan zu erstellen.

Damit dieser Abstimmungsprozess funktioniert, verfolgen alle Beteiligten als weitere Ziele: