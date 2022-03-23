Kanban – Regeln, Beispiele, Anwendungsfälle

Das Supermarkt-Pralinen-Beispiel zeigt, warum bestimmte Regeln wichtig sind. Würden die Pralinen bestellt, bevor die Kanban-Karte dies anzeigt, wäre bei der Lieferung im Regal vermutlich zu wenig Platz. Es bräuchte ein weiteres Lager.

Die Bestände würden steigen und vermutlich nicht mehr vor Erreichen der Mindesthaltbarkeit gekauft werden. Der Supermarkt hätte unnötige Kosten.

Würde die Wiederbeschaffung zu lange dauern, wäre das Regal mit den Pralinen vielleicht bald leer. Kunden, die dieses Produkt kaufen wollen, wären enttäuscht.