Die folgende Abbildung zeigt das Ergebnis in Form eines Diagramms, das den Zusammenhang herstellt zwischen der Anzahl der Produkte in einer Klasse und dem Anteil der Produkte je Klasse am Gesamtverbrauch.

Es wird unter anderem sichtbar: 30 Prozent der Artikel sind Z-Artikel, deren Bedarf nicht planbar ist; sie machen aber nur gut 2 Prozent des gesamten Verbrauchs aus. Vielleicht handelt es sich bei diesen Artikeln um besonders hochwertige Produkte mit hohem Deckungsbeitrag, die für das Unternehmen wichtig und wertvoll sind.

Solche Erkenntnisse gewinnen Sie, wenn Sie die XYZ-Analyse mit der ABC-Analyse kombinieren.