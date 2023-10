Aufgaben im Einkauf und Abstimmung mit Fachbereichen

Die Bedarfe an Einkaufsleistungen entstehen in den einzelnen Fachbereichen des Unternehmens. Diese geben vor, welche Leistungen sie in welcher Menge und zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort benötigen. Oft schlagen sie dafür einen oder mehrere geeignete Lieferanten vor.

Bei wichtigen Waren oder Dienstleistungen qualifizieren die Fachbereiche dazu die möglichen Lieferanten. Das heißt, sie prüfen genau, ob ein Lieferant in der Lage ist, die benötigten Leistungen in der erforderlichen Qualität zu liefern.

Dazu arbeiten die Fachbereiche eng mit dem Einkauf zusammen. Der Einkauf unterstützt die Fachbereiche bei: