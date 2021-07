Supply-Chain-Management und die Zusammenarbeit mit Lieferanten

Lieferpyramide mit OEM und Tier-1-Lieferanten

Auf der Seite der Lieferanten hat sich in einigen Branchen ein Netzwerk aus Unternehmen gebildet, das die Form einer Pyramide hat. An der Spitze der Pyramide steht das Unternehmen, das ein Produkt für den Markt und die Endanwender herstellt: der sogenannte Original Equipment Manufacturer (OEM) oder Erstausrüster. Oft sind das die Unternehmen in einer Lieferkette mit der größten „Logistik-Macht“; von ihnen gehen die wesentlichen Initiativen zum Supply-Chain-Management aus. Beispiele sind: Autobauer, Computerhersteller, Hersteller von Haushaltsgeräten etc.

Auf der Pyramide folgen auf diese OEMs die Zulieferer. Diejenigen Lieferanten, die direkt an den OEM liefern und ihm am nächsten sind, werden als Tier-1-Lieferanten bezeichnet. Deren Lieferanten auf der zweiten Ebene als Tier-2 und so weiter. Die Tier-1-Lieferanten stellen meistens wichtige Baugruppen, Module oder Komponenten her, die speziell für den OEM und seine Produkte entwickelt sind. Auf der Ebene der Tier-2 und Tier-3 geht es um Teile oder Komponenten, die in die Baugruppen eingehen oder die einfache Standard- oder Normteile sind.