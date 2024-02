Lieferanten und Angebote bewerten mit Excel Beispiel für das Bewerten von Lieferanten und ihren Angeboten

Wenn Sie sich für einen Lieferanten entscheiden wollen, vergleichen Sie deren Angebote und ermitteln, was die Lieferanten leisten und welchen Preis sie verlangen. Am Beispiel der Beschaffung von Kaffee-Automaten lesen Sie in diesem Handbuch-Kapitel, wie Sie Schritt für Schritt und mithilfe eines Excel-Tools Lieferanten und ihre Angebote bewerten.