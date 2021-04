Nachfolge im Unternehmen planen

Beschreibung

Die Nachfolge im Unternehmen rechtzeitig zu planen und auf die Wege zu bringen, ist für viele Unternehmer und Unternehmerinnen eine besondere Herausforderung. Manche verdrängen dies viele Jahre, weil sie sich nicht vorstellen können oder wollen, dass sie sich irgendwann aus ihrem Unternehmen verabschieden. Andere sind im Nachfolgeprozess emotional so aufgewühlt, dass der Prozess zu scheitern droht. Dazu kommen manchmal komplexe Konstellationen, wenn die Nachfolge in der Familie geklärt werden soll.

Gerade weil Emotionen im Nachfolgeprozess eine so große Rolle spielen, finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel ausführliche Erläuterungen zum Emotionsmanagement in der Nachfolge. Mit einem Selbsttest können Sie den Einstieg in den Nachfolgeprozess beginnen. Die Vorlage für einen Emotionalen Prozessfahrplan zeigt Ihnen, welche Fragen Sie mit sich selbst und mit der Familie klären sollten, um am Ende zu entscheiden: Will ich – oder will ich (noch) nicht?

Die Unternehmensnachfolge hat aber nicht nur emotionale Aspekte, sondern ist auch ein rationaler Prozess. Mit ihm sind viele individuelle und fachliche Fragen zu Unternehmensbewertung, zu Steuer und anderen Rechtsgebieten zu klären. Dafür braucht es immer einen Experten. In diesem Handbuch-Kapitel wird ein Überblick gegeben, welche Aspekte vor allem geklärt werden sollten. Diese sind in der Vorlage Rationale Aspekte im Prozess der Unternehmensnachfolge benannt.

Wenn Sie als Nachfolgerin oder Nachfolger ein Unternehmen kaufen oder übernehmen wollen, finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel ebenfalls Informationen dazu, wie Sie Ihre Bereitschaft zur Übernahme prüfen und welche Aspekte Sie dabei klären sollten. Nutzen Sie dafür unter anderem die Checkliste Übernahme eines Unternehmens.