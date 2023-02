Die 16 Lebensmotive nach Reiss

Alle folgenden Motive sind in Ihnen verankert – manche mehr und manche weniger. Welche Erkenntnisse für die Berufswahl und das Setzen von Karrierezielen können daraus gewonnen werden?

Macht

Personen mit einem stark ausgeprägten Macht-Motiv eignen sich als Führungskraft, weil sie andere gerne (positiv) beeinflussen, führen und lenken. Sie neigen dazu, eine Vorbildfunktion zu erfüllen.

Unabhängigkeit

Ist dieses Lebensmotiv wichtig für Sie, sind Sie zwar teamfähig, arbeiten aber am liebsten allein und selbstbestimmt. Sie brauchen niemanden, der Ihnen genau sagt, was Sie wann und auf welche Weise zu tun haben. Eine freie oder selbstständige Tätigkeit bietet sich an.

Neugier

Ein stark ausgeprägtes Neugier-Motiv deutet darauf hin, dass jemand unbekannte Dinge bis ins Detail verstehen möchte – aus eigenem Antrieb heraus.

Sind Sie weniger neugierig, steht der praktische Nutzen im Vordergrund. Sie fragen eher: Wie kann ich die Aufgabe schnell und unkompliziert lösen – ohne, dass alles möglichst perfekt oder korrekt abläuft? Die Hintergründe und Zusammenhänge im großen Ganzen sind Ihnen nicht wichtig, sofern Sie keine explizite Rolle spielen.

Berufe mit wissenschaftlichem Hintergrund eignen sich weniger. Berufe, bei denen Sie anpacken und unbekannte Probleme zeitnah sowie unkonventionell lösen müssen, erfüllen Sie unter Umständen mehr.

Anerkennung

Sie sind ein Teamplayer und gehen Konflikten aus dem Weg. Die direkte Bestätigung von Vorgesetzten sowie Kolleginnen und Kollegen treibt Sie an.

Als Führungsperson sind Sie nur bedingt geeignet. Wenn Sie die Karriereleiter erklimmen möchten, gehen Sie eher den Weg des fachlichen Experten als den der Führungskraft mit Personalverantwortung.

Ordnung

Arbeiten Personen am liebsten mit Standards und festen Routinen, ist das Lebensmotiv Ordnung stark ausgeprägt. Zu solchen Menschen passen am besten Berufe, in denen sie keinen unvorhersehbaren größeren Problemen oder emotionalen Extremsituationen gegenüberstehen.

Der Beruf als Seelsorger kommt zum Beispiel weniger infrage als eine Tätigkeit in der Verwaltung.

Sparen

Ihnen ist der Besitz und der Erhalt von Dingen wichtig. Daher legen Sie im Beruf den Fokus auf Ihre Verdienstmöglichkeiten und Ihre Entwicklungschancen hin zu überdurchschnittlich bezahlten Stellen.

Weniger wichtig sind Ihnen idealistische Werte, wie der tiefere Sinn Ihrer Tätigkeit oder der Spaß beim Arbeiten.

Ehre

Wem das Lebensmotiv Ehre wichtig ist, legt Wert auf feste Prinzipien und hinterfragt bestehende Regeln seltener. Berufe, in denen vieles verändert und bewegt werden soll oder unkonventionelle Ideen und Innovationen gefragt sind, eignen sich für solche Personen eher nicht.

Mit einer Stelle im Start-up oder einer jungen Marketing-Agentur werden Personen mit einem ausgeprägten Ehre-Motiv langfristig nicht glücklich, wenn eine hohe Flexibilität und weniger Prinzipientreue gefragt sind.

Idealismus

Fairness und Gerechtigkeit sind Ihnen wichtiger als persönlicher Erfolg. Als Arbeitgeber kommen für Sie Vereine, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen aus dem sozialen Bereich infrage.

Weniger wohl werden Sie sich in Konzernen fühlen, in welchen häufig gilt: Der Stärkere gewinnt. Und: Der (finanzielle) Gewinn zählt.

Beziehungen

Verfügen Sie über eine ausgeprägte Sozialkompetenz, bauen Sie schnell Netzwerke auf und sind kommunikativ stark. Das sind optimale Voraussetzungen, um sich selbstständig zu machen oder freiberuflich entweder im sozialen oder im beratenden Bereich tätig zu werden.

Familie

Menschen mit einem stark ausgeprägtem Familien-Motiv legen weitaus mehr Wert auf den Aufbau und die Pflege der eigenen Familie als auf das Erklimmen der Karriereleiter. Zu ihnen passt ein berufliches Umfeld, das genügend Raum für Privates lässt, wenige Überstunden fordert und Teilzeitarbeit ermöglicht.

Statuts

Wem materieller Besitz wichtig ist, sollte eine Führungsposition anstreben oder sich in einem Bereich selbstständig machen, in dem viel Geld zu verdienen ist.

Der Grundstein dafür wird früh gelegt – mit der Wahl des richtigen Studienfaches oder einer geeigneten Ausbildung und anschließend mit der Arbeitgeberwahl. In der Regel bezahlen große Unternehmen höhere Gehälter und bieten mehr Entwicklungschancen.

Rache

Wenn das Motiv Rache eine wichtige Rolle in Ihrem Leben spielt, sind Sie nicht etwa nachtragend oder rachsüchtig – vielmehr geht es bei diesem Begriff nach Reiss um ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken.

Sie gehen ungern Kompromisse ein. Viel lieber geben Sie den Takt vor – am besten in Ihrer Rolle als Führungskraft oder als selbstständige tätige Person.

Eros

Sind Sie romantisch veranlagt, flirten gerne und gelten als sinnlich veranlagter Mensch? Dann ist das Lebensmotiv Eros stark ausgeprägt. Wahrscheinlich sind Sie gleichzeitig kreativ und interessieren sich für Design oder Kunst. Ein Beruf in diesem Bereich passt gut zu Ihnen.

Essen

Wer häufig und intensiv genießt, dem ist dieses Lebensmotiv wichtig. Gehören Sie zu dieser Personengruppe, kommen Berufe infrage, bei denen Sie Ihre Leidenschaft für gute Speisen und Getränke ausleben können.

Sie könnten etwa einen Online-Feinkosthandel eröffnen oder ein Sterne-Restaurant leiten. Auch als Berater in der Gastronomie eignen Sie sich wahrscheinlich.

Körperliche Aktivität

Wer sich gerne körperlich verausgabt, sollte sich auch beruflich physisch betätigen. Jobs im Büro eignen sich weniger – es sei denn, es handelt sich um eine ausgewogene Mischung aus PC-Tätigkeit und Außer-Haus-Aufgabe.

Ruhe

Dieses Motiv zielt in erster Linie auf die innere Ruhe ab. Haben Sie den Eindruck, schnell aus der Balance zu geraten, etwa wegen zeitlichen Drucks oder ständigem Trubel um Sie herum? Dann sind für Sie Tätigkeiten weniger geeignet, die mit zeitlichem oder emotionalem Stress in Verbindung stehen. Das Krankenhaus wäre in diesem Fall kein idealer Ort zum Arbeiten.