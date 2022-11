Wie entsteht Intuition?

Zuweilen ist es für uns selbst ein Rätsel, warum wir Personen und Situationen intuitiv richtig einschätzen. Denn im Grunde unseres Herzens sind wir fast alle davon überzeugt: Wir entscheiden uns weitgehend rational. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen aber: Selbst unsere scheinbar rationalsten Entscheidungen werden stark von unserem Unterbewusstsein und von unseren Emotionen mitbestimmt – nur ist uns dies in der Regel nicht bewusst.

Eine zentrale Ursache hierfür ist: Auf uns prasselt permanent eine gigantische Flut von Informationen ein – pro Sekunde nehmen unsere Sinne circa elf Millionen Dinge wahr. Von all diesen Informationen registriert unser Gehirn nur etwa vierzig bewusst und verarbeitet sie aktiv. Der große Rest wird an unser Unterbewusstsein weitergeleitet und dort bearbeitet und archiviert.

Und was passiert nun, wenn wir eine Situation intuitiv erfassen? Dann dringt sozusagen ein Fetzen unseres Unterbewusstseins in unser Bewusstsein. Jedoch nicht einfach so. Vielmehr nimmt unser Unterbewusstsein aufgrund der Situation, in der wir uns befinden, einen Abgleich mit den in ihm gespeicherten Erfahrungen vor und signalisiert uns, wenn es gewisse Parallelen findet, zum Beispiel:

Vorsicht, hier könnte Gefahr entstehen.

Oder: Achtung, hier ist vermutlich folgendes Verhalten angesagt.

Indem unser Unterbewusstsein so die Flut an Informationen komprimiert und zu einem ersten Urteil über die Situation integriert, sorgt es dafür, dass wir unmittelbar handlungsfähig sind – sofern wir auf unsere Intuition hören.