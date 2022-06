2. Sachlich bleiben

Sind also die Emotionen im Vorfeld in klare Bahnen gelenkt, geht es darum, die gewonnene Sachlichkeit ins Gespräch zu übertragen und dort beizubehalten. Das Ziel ist, die eigenen Kernpunkte so klar zu vermitteln, dass sie gehört und angenommen werden.

Ein wirksames Mittel dafür sind vorher formulierte Ankersätze. In der Anspannung einer Diskussion ist es oft schwer, gelassen zu bleiben und nur für sich selbst zu sprechen, ohne das Gegenüber zu beschuldigen. Gerade das ist aber wichtig, um eine konstruktive Lösung zu erreichen.

Beispiel: Sachlich bleiben in schwierigen Gesprächen

So wurde eine Führungskraft kurz vor einem Personalgespräch plötzlich sehr nervös und geradezu überfallen von der Angst, der Chef werde ohnehin nicht zuhören und habe generell ein schlechtes Bild von ihr. Durch die Anspannung war sie gar nicht mehr fähig, ihre Vorbereitung gründlich zu Ende zu bringen.

Als im Gespräch tatsächlich erste Zweifel des Chefs aufkamen, reagierte sie sofort mit Vorwürfen: „Sie lehnen meine Ideen immer ab! Sie hören ja sowieso nur auf die jüngeren Kollegen!“ Ihre Wünsche konnte sie nicht mehr überzeugend vorbringen und belastete damit obendrein die Beziehung.

Genau das kann vermieden werden. Im Vorfeld und in Ruhe ist es leichter, Gefühle und Anspannung zu kontrollieren und überlegte Sätze vorzubereiten. Diese können in einer irritierenden Situation vorgebracht werden und helfen, das Gespräch in der Sachlichkeit zu verankern: