Sprechen Sie Ihr Problem an

Legen Sie Ihre Position in einem klärenden Gespräch unter vier Augen offen. Sagen Sie, was Sie stört und welche Veränderung Sie sich wünschen – so konkret wie möglich. Drücken Sie auch Ihre Gefühle aus. Sagen Sie in Ich-Botschaften, was Sie bewegt, warum Sie das Verhalten des anderen stört und was das für Sie bedeutet. Zum Beispiel:

„Ich fühle mich durch dieses Verhalten angegriffen.“

„Ich fühle mich sehr unsicher, wenn ... passiert.“

„Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, wenn ...“

„Ich wünsche mir ...“

„Ich erwarte von einer guten Zusammenarbeit, dass ...“

Wenn Sie das Gefühl haben, die Situation könnte gleich eskalieren, brechen Sie das Gespräch ab, nachdem der andere gesprochen hat: „Das wollte ich einfach mal sagen. Belassen wir es dabei.“