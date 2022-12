Wie Sie Neid im Team vorbeugen

Sympathie und Antipathie nicht offen zeigen

Zeigen Sie nicht, welche Mitarbeitenden Ihnen persönlich sympathischer oder weniger sympathisch sind. Mitarbeitende spüren es, wenn Verfehlungen von den „Lieblingen“ der Chefin oder des Chefs übersehen werden, während andere schwer wiegen.

Beurteilungskriterien offen kommunizieren

Legen Sie Ihre Beurteilungskriterien offen. Vereinbaren Sie Ziele – sowohl für das Team als auch für einzelne Personen. Nennen Sie konkrete Kriterien, anhand derer Sie etwa das individuelle Engagement, die Kundenorientierung oder den Umgang mit Ressourcen bewerten.

Eigene Stimmung und Verhalten kontrollieren

Ihr Verhalten sollte berechenbar, konstant und somit einschätzbar sowie nachvollziehbar sein. Haben Sie einen „schlechten Tag“ oder sind Sie auf Mitarbeitende insgeheim gerade schlecht zu sprechen, verschieben Sie Termine mit den Betroffenen. Spürt Ihr Gegenüber bei Besprechungen mit Ihnen die negative Stimmung, kann das verunsichern, frustrieren und den Neid auf vermeintlich bevorzugte Kollegen befeuern.

Konkurrenzdenken nicht bewusst fördern

Braucht es unbedingt Auszeichnungen wie den „Mitarbeiter des Monats“ oder „Die meisten Abschlüsse im Monat X erzielt hat …“? Überlegen Sie sich, ob derlei Wettbewerbe nicht eher schädlich für das Betriebsklima sind und abgeschafft werden sollten. Besprechen Sie dazu am besten mit Ihren Mitarbeitenden, was besser zu ihren Motivationsfaktoren passt: Mögen Sie den kleinen Wettstreit untereinander? Oder arbeiten sie lieber in einem Umfeld, in dem alle gemeinsam an einem Strang ziehen? Sehen das alle so?

Schwache und starke Mitarbeitende zusammenarbeiten lassen

Mitarbeitenden mit weniger Erfahrung oder Fachkenntnis sollen erkennen:

Ich profitiere von der Zusammenarbeit mit erfahrenen, fachlich versierten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind keine Konkurrenten.

Diktieren Sie nicht, wer mit wem zusammenarbeitet, sondern regen Sie nur zur Zusammenarbeit an. Fordern Sie den Besseren dazu auf, anspruchsvolle Aufgabe zu übernehmen und sich von Schwächeren unterstützen zu lassen.

Heben Sie Vorteile hervor, die für alle gelten: Wenn der unerfahrene Kollege X diese oder jene Fähigkeit weiter ausbaut, wird zukünftig das ganze Team entlastet. Gleichzeitig motivieren Sie den Schwächeren, das Angebot von sich aus anzunehmen.

Aufgaben gerecht verteilen

In den meisten Teams fallen auch eintönige oder anstrengende Aufgaben an. Mitarbeitende sollten keine Bevorzugung oder Benachteiligung bei der Verteilung von „Strafarbeiten“ erkennen oder meinen, welche erkennen zu können.

Verteilen Sie unbeliebte Aufgaben strikt nach Eignung oder nach einem rotierenden Schema, welches von allen Teammitgliedern nachvollzogen werden kann. Nach dem Motto:

Aufgabe X wurde letzten Monat von Mitarbeiterin Y erledigt, diesen Monat ist jemand anderes an der Reihe.