Dem Flurfunk im Unternehmen vorbeugen

Meetings bieten die Gelegenheit, in Erfahrung zu bringen, was auf den Gängen kursiert – virtuell wie analog. Was das angeht, befinden sich Führungskräfte ja ausnahmsweise am Ende der Informationskette. Dabei ist der Flurfunk ein guter Indikator für die aktuelle Stimmung im Unternehmen.

Offene Ansprache und aktives Zuhören sind dabei die besseren Taktiken als der Versuch, einzelne Teammitglieder als „Informanten“ zu nutzen. Wer seinem Team außerdem vermittelt, für Fragen und bei Unsicherheiten ansprechbar zu sein, kann das eine oder andere Gerücht bereits vor seiner Entstehung vermeiden.

Häufig trauen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach nicht, sich die nötigen Informationen zu besorgen, um sich von einer Story nicht beirren zu lassen. Oder sie sind sich unsicher, wen sie in der Angelegenheit ansprechen können. Leisten Sie auch für diesen Fall Hilfe: Sorgen Sie für eine offene Gesprächsatmosphäre und fragen Sie vorsichtig nach.