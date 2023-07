Führungskraft werden – den Rollenwechsel meistern

Ein neues Selbstverständnis

Wenn Sie zum ersten Mal eine Führungsrolle in Ihrem bisherigen oder in einem anderen Unternehmen einnehmen, dann müssen Sie sich in einem ersten Schritt von der alten Position als Fachkraft verabschieden. Sie haben neue, völlig andere Aufgaben: statt Fachaufgaben stehen nun Management- und Führungsaufgaben an erster Stelle.

Sie müssen diese neuen Aufgaben und Ihre neue Rolle bewusst annehmen, sich vom Bisherigen verabschieden und auf das Neue einlassen. Das gelingt Ihnen zum Beispiel, wenn Sie Ihren neuen Job durch eine kleine Feier oder ein Essen im Familienkreis würdigen. Befördern und feiern Sie sich bewusst selbst.