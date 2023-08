Zeitmanagement überprüfen

Überprüfen Sie regelmäßig die Einteilung Ihres Arbeitstags und Ihr Zeitmanagement. Jeder Tag hat 24 Stunden. Wie setzen Sie diese Zeit ein? Es gibt einige Investitionen, die Sie tätigen müssen, um keine gesundheitlichen Nachteile zu erleiden. Dazu zählen:

8 Stunden Schlaf, Ruhe, Muße oder Meditation

2 Stunden Essen (Zubereitung und Aufnahme von Mahlzeiten)

regelmäßige Pausen

ausreichend Bewegung

Das soziale Wohlbefinden verlangt außerdem, dass Sie genug Zeit in Ihr Privatleben investieren, sich um Familie oder Freunde kümmern oder ein Hobby pflegen können. Viele Beschäftigte haben eine lange Anfahrt zu ihrem Unternehmen, was ebenfalls Zeit in Anspruch nimmt.

Je nachdem, was Ihre persönliche Situation kennzeichnet, bleiben acht bis zehn Stunden werktäglich für die Arbeit. Dieses Zeitbudget sollten Sie gut investieren und Ihre Arbeitszeit entsprechend gut planen und organisieren.