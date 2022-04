Urlaubsvertretung organisieren in 3 Schritten

Aufgaben nach Priorität ordnen

Ganz gleich, wer Ihre Urlaubsvertretung ist – die Person hat sicherlich noch anderes zu tun. Überlegen Sie sich daher: Welche Aufgaben muss meine Vertretung erledigen? Welche Aufgaben können warten? Manche To-dos dürfen während Ihrer Abwesenheit ganz einfach entfallen.

Ordnen Sie die Aufgaben in drei Kategorien ein: Muss-, Soll- und Kann-Aufgaben.

Muss-Aufgaben sind zeitkritisch und werden von Ihrer Urlaubsvertretung auf jeden Fall erfüllt. Soll-Aufgaben werden erledigt, sofern genug Zeit bleibt. Kann-Aufgaben werden übernommen, wenn die Person ausschließlich als Vertretung für Sie tätig ist.

Beispiel: Muss-Aufgabe

Sie arbeiten in einem IT-Unternehmen. Während Ihres Urlaubs wird ein Projekt abgeschlossen und die Software an den Kunden übergeben. Kommt es innerhalb der ersten Tage nach Einführung zu Problemen, darf sich der Kunde an Sie wenden. Alle E-Mails des entsprechenden Absenders müssen von der Urlaubsvertretung gelesen sowie beantwortet werden. Beschwerden werden an die betreffenden Abteilungen weitergeleitet.

Beispiel: Soll-Aufgabe

Manchmal helfen Sie in einem anderen Team aus, weil dort ein Mitarbeiter für längere Zeit krankheitsbedingt ausfällt und es keinen Ersatz für denjenigen gibt. Besteht Nachfrage nach Hilfe während Ihres Urlaubs, springt Ihre Urlaubsvertretung ein. Das setzt die fachliche Eignung voraus. Ansonsten muss sich das Team gedulden oder die Aufgaben an eine andere Person im Unternehmen übergeben.

Beispiel: Kann-Aufgabe

Das sind alle Aufgaben, die sich nicht direkt auf zeitkritische Projekte, die Kundenzufriedenheit, Sicherheitsaspekte oder den Umsatz auswirken. Dazu gehören die Beantwortung weniger dringender E-Mails, die Teilnahme an Teambesprechungen und viele Aufgaben des Tagesgeschäfts.