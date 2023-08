Abwesenheitsnotiz bei Urlaub oder Dienstreise

Sie möchten Ihren Kunden und Geschäftspartnern kurz und freundlich mitteilen, dass Sie eine Weile nicht im Büro anwesend sind? Wählen Sie dafür eine persönliche Formulierung für die Abwesenheitsnotiz, die bei den Empfängern ein positives Gefühl hinterlässt.

Eine Abwesenheitsnotiz für Urlaub oder Dienstreise beinhaltet die gleichen Grundformeln wie eine E-Mail: Anrede, freundlicher Einstiegssatz, Abschiedsformel und Signatur. Hinzu kommen noch Informationen zum Zeitraum und einer etwaigen Vertretung.

Negativ-Beispiel: Standardformulierung einer Abwesenheitsnotiz

Ich bin bis zum [DATUM] nicht im Büro. Ihre Nachricht wird nicht weitergeleitet!!! In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Frau/Herrn [NAME] (vorname.name@unternehmen.de).