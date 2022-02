Excel-Tipp Zeichen wiederholen mit benutzerdefinierter Formatierung

Mit dem benutzerdefinierten Zahlenformat in Excel können Sie ein beliebiges Zeichen so lange automatisch wiederholen, bis die Zelle gefüllt ist. So können Sie zum Beispiel Zahl und Währungsangabe links- und rechtsbündig in einer Zelle gleichzeitig darstellen.