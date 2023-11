Wann braucht man eine Abwesenheitsnotiz an Feiertagen?

Nicht jedes Bundesland in Deutschland hat die gleichen Feiertage. In manchen Unternehmen wird an einem bestimmten Tag gearbeitet und in manchen nicht. Nehmen Mitarbeitende aus einem Unternehmen, in dem gearbeitet wird, per E-Mail Kontakt zu einem Unternehmen aus einem Bundesland mit Feiertag auf, sollten sie mit einem Autoresponder-Text über die Feiertagsregelung und die Abwesenheit informiert werden.