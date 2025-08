Aufgabe „zur Kenntnis nehmen“ oder „irgendwann lesen“

Eine besondere Behandlung bekommt das, was zur Kategorie „Das will ich irgendwann einmal lesen“ oder „Da will ich mich jetzt nicht gleich entscheiden“ gehört.

Richten Sie sich dafür eine Ablage ein und planen Sie regelmäßig Zeiten ein (zum Beispiel auch auf Dienstreisen), zu denen Sie dies lesen und bearbeiten. Setzen Sie sich einen Termin; wenn der erreicht ist und Sie diese Information nicht benötigt haben, schmeißen Sie diese weg.

Wenn Sie interessante Artikel lesen, dann schreiben Sie immer dazu auf:

Was lerne ich daraus?

Was bedeutet das konkret für mich?

Was werde ich sofort ändern?

Welche Informationen muss ich anfordern?

In welchem Projekt oder Konzept werde ich diese Information nutzen (dort ablegen)?

Wem muss ich das weitergeben?

Was will ich dazu anderen Kollegen, Mitarbeitenden oder Vorgesetzten – zum Beispiel bei der nächsten Besprechung – sagen?

Wenn keine dieser Fragen relevant ist, dann schmeißen Sie das Dokument weg!