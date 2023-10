Beispiel für die Funktion ARBEITSTAG.INTL

Schauen wir uns die Funktionsweise an einem Beispiel an: Ausgehend vom 01.01.2024 soll das Enddatum berechnet werden, wenn sieben Arbeitstage für eine Aufgabe, ein Arbeitspaket oder einen Kundenauftrag benötigt werden.

Ausgangsdatum und Arbeitstage sind in der folgenden Abbildung in den Zellen A7 (01.01.2024) und B7 (7) eingetragen. In der Zelle C7 steht das Ergebnis (10.01.2024). Die Funktion berücksichtigt also, dass der 06.01.1014 und der 07.01.2024 auf ein Wochenende fallen, das bei der Berechnung nicht berücksichtigt wird (arbeitsfrei).