In den bisherigen Beispielen sind wir davon ausgegangen, dass die Zahlenreihe entweder in einer Spalte oder in einer Zeile angeordnet werden soll. Sie können die Anordnung aber auch über Zeilen und Spalten kombinieren.

Sie müssen hierzu lediglich die Argumente Zeilen und Spalten entsprechend anpassen. Wollen Sie eine Zahlenreihe über 10 Zeilen und Spalten erzeugen, dann müssen Sie die Formel wie folgt anpassen:

=SEQUENZ(10;10;1;1)