Arbeitstechniken für strukturiertes ArbeitenMorphologischer Kasten – Definition, Erstellung, Beispiel
Was ist der Morphologische Kasten?
Manche Aufgaben und Probleme sind so umfassend und komplex, dass sich kaum auf Anhieb eine gute Lösung finden lässt. Dann ist es hilfreich, das große Problem in mehrere kleine zu zerlegen und diese einzeln zu lösen.
Diese Denkmethode der Zerlegung und Schritt-für-Schritt-Lösungen wird mit dem Morphologischen Kasten aufgegriffen und genutzt.
Morphologisch bedeutet: „die äußere Gestalt betreffend“.
In einem Morphologischen Kasten beschreiben Sie in strukturierter Form die äußere Gestalt eines Sachverhalts. Das kann ein Produkt, ein System oder auch ein Konzept (oder Teile davon) sein. Das hat mehrere Vorteile.
Wann braucht man den Morphologischen Kasten?
Den Morphologischen Kasten wenden Sie an, wenn vorhandene Lösungsansätze miteinander so kombiniert werden sollen, dass eine neue Gesamtlösung entsteht.
Häufig wird der Morphologische Kasten bei der Produktplanung, beim Erstellen von Konzepten und im Projektmanagement eingesetzt. Die Methode basiert auf Kreativitätstechniken, um Lösungsansätze oder Teillösungen zu finden.
Sie bringt diese kreativen Lösungen dann in eine Struktur und macht Zusammenhänge sichtbar, wie sie für eine Gesamtlösung notwendig sind. Der Morphologische Kasten kann sowohl im beruflichen als auch im persönlichen Kontext eingesetzt werden.
Vorteile des Morphologischen Kastens
Bessere Übersichtlichkeit
Der Morphologische Kasten verschafft einen Überblick über alle Eigenschaften oder Elemente eines Sachverhalts. Er zeigt die Elemente, in die Sie Ihre Aufgabe oder Ihr Problem zerlegen, um diese einzeln zu lösen.
Einfache Anwendung
Der Morphologische Kasten bildet die einzelnen Elemente nur ab; er „produziert“ keine Lösungen oder Antworten. Diese müssen über andere Methoden, zum Beispiel Kreativitätstechniken, entwickelt werden. Da dabei aber einzelne Elemente gelöst werden, ist das meistens einfacher.
Entwicklung von Alternativen möglich
Der Morphologische Kasten eignet sich auch sehr gut, um alternative Lösungen zu entwickeln und den Entscheidungsprozess transparent zu machen. Er hilft, aus unterschiedlichen Elementen mehrere Lösungsansätze zu kombinieren.
Morphologischen Kasten erstellen – Anleitung
Entwickeln Sie einen Morphologischen Kasten mit der folgenden Anleitung:
- Definieren Sie Ihr Problem: Beschreiben Sie, worum es geht und wofür Sie eine Lösung brauchen.
- Bestimmen Sie die Elemente, Merkmale, Teile, Parameter oder Kriterien, die zum Problem gehören. Sie zerlegen Ihr Problem. Diese Elemente können das Ergebnis eines Brainstormings sein.
- Suchen Sie nach Lösungsmöglichkeiten für jedes einzelne Element. Hier können Sie ebenfalls die Ergebnisse eines Brainstormings nutzen.
- Dann erstellen Sie eine Tabelle. In der ersten Spalte schreiben Sie die in Schritt 2 bestimmten Elemente untereinander auf.
- In allen weiteren Spalten tragen Sie für jedes Element denkbare Lösungsmöglichkeiten ein.
- So entsteht eine Tabelle mit vielen möglichen Teillösungen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt (für das Beispiel einer Reiseplanung).
- Bewerten Sie die einzelnen Teillösungen anhand für Sie wichtiger Kriterien: technisch machbar, geringe Kosten, besonders attraktiv, innovativ etc.
- Beschreiben Sie dabei die positiv bewerteten Teillösungen ausführlicher, um zu erkennen, welche Folgen diese haben könnten.
- Kombinieren Sie die Teillösungen zu Gesamtlösungen für Ihr Problem. Sie können dabei mehrere Alternativen entwickeln.
Beispiel für die praktische Anwendung des Morphologischen Kastens
Im Beispiel möchten Sie verreisen und suchen nach der besten Lösung für die Teilaspekte Verkehrsmittel, Gepäcktransport, Übernachtung und Verpflegung; das sind die einzelnen Elemente des Morphologischen Kastens (linke Spalte).
Sie haben zum Ziel, einerseits möglichst komfortabel und unkompliziert an Ihr Ziel zu kommen. Andererseits soll die Lösung insgesamt kostengünstig sein.
Sie führen alle Optionen in einer Tabelle auf und verbinden die Teillösungen miteinander, die Ihre Kriterien am ehesten erfüllen.
Anschließend kombinieren Sie die Teillösungen miteinander. Im Beispiel finden Sie mithilfe des Morphologischen Kastens zwei mögliche Lösungen – eine „Auswahl A“ und eine „Auswahl B“, mit denen Sie die einzelnen Elemente zu den zwei möglichen Gesamtlösungen kombinieren.
Überlegen Sie:
- Welche komplexen und schwierigen Aufgaben fallen in Ihrem Arbeitsbereich an?
- Wie haben Sie diese gelöst?
Inwiefern könnte die Methode des Morphologischen Kastens bei der Lösung dieser Aufgaben helfen?
Probieren Sie dies aus. Nutzen Sie die folgenden Vorlagen für die Erstellung eines Morphologischen Kastens, indem Sie Ihr Problem formulieren, die Elemente und Teile bestimmen, in die sich dieses Problem zerlegen lässt, und die Lösungsmöglichkeiten ermitteln.