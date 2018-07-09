Was ist der Morphologische Kasten?

Manche Aufgaben und Probleme sind so umfassend und komplex, dass sich kaum auf Anhieb eine gute Lösung finden lässt. Dann ist es hilfreich, das große Problem in mehrere kleine zu zerlegen und diese einzeln zu lösen.

Diese Denkmethode der Zerlegung und Schritt-für-Schritt-Lösungen wird mit dem Morphologischen Kasten aufgegriffen und genutzt.

Morphologisch bedeutet: „die äußere Gestalt betreffend“.

In einem Morphologischen Kasten beschreiben Sie in strukturierter Form die äußere Gestalt eines Sachverhalts. Das kann ein Produkt, ein System oder auch ein Konzept (oder Teile davon) sein. Das hat mehrere Vorteile.