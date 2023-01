Was leistet die Excel-Funktion ERSTERWERT()?

Schauen wir uns die Funktionsweise und Vorteile von ERSTERWERT() an einem Beispiel an. In der folgenden Abbildung sehen Sie die besten 10 Teilnehmer vom Ironman-Wettbewerb auf Hawaii im Jahr 2022. Die Teilnehmer sind nach Namen sortiert.

In der Spalte C (Medaille) soll jetzt automatisch mit einer Formel – abhängig vom Rang in der Spalte A – die jeweilige Medaille ausgeben werden: Gold für Rang 1, Silber für Rang 2, Bronze für Rang 3. Für die Teilnehmer ab Rang 4 soll eine leere Zelle ausgegeben werden.