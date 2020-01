Was muss beim Austrittsgespräch mit Mitarbeitern beachtet werden

Voraussetzungen für das Austrittsgespräch

Folgende Aspekte sind notwendige Voraussetzungen für ein Austrittsgespräch:

Eine offene und ehrliche Atmosphäre während des Austrittsgesprächs.

Eine neutrale Person aus der Personalabteilung führt das Austrittsgespräch.

Für das Austrittsgespräch wird genügend Zeit eingeplant.

Verschwiegenheit wird zugesichert.

Austrittsgespräche sollten grundsätzlich geführt werden und in der Firmenkultur verankert sein. Damit erhält der Arbeitgeber einerseits wichtige Informationen und hinterlässt andererseits einen guten Eindruck beim Austretenden. Mit dem Austrittsgespräch signalisiert der Arbeitgeber nämlich Kritikfähigkeit, Offenheit und Interesse an der Meinung seiner Beschäftigten. Die Beschäftigten, die das Unternehmen verlassen, sollten außerdem die Gelegenheit bekommen, ihre Erfahrungen zu reflektieren und sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst zu werden – was dann auch den betreffenden Mitarbeiter zu einem Austrittsgespräch motiviert.