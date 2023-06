Erster Arbeitstag und Einarbeitung im Unternehmen

Der Einstieg einer neuen Mitarbeiterin oder eines neuen Mitarbeiters sollte gut vorbereitet werden, damit weder der neue Kollege noch die alten Kollegen und auch nicht die Vorgesetzten frustriert sind. So sollte der Einstieg rechtzeitig geplant werden. Dazu gehören:

Vorbereitung des Arbeitsplatzes und aller Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Arbeit benötigt werden

Einrichtung Telefon, Computer, Zugang zu den Dokumenten, E-Mail-Postfach, Passwörter etc.

Vorstellung der Kollegen und Vorgesetzten

Informationen zur Organisation im Unternehmen, zu den Abläufen und zu den wichtigen Regelungen

fachliche Einarbeitung: Informationen zu den Kunden, zum Produkt, zum Unternehmen, zu den Prozessen

bei Bedarf Schulungen, Abteilungsdurchläufe, Lieferantenbesuche oder Kundenbesuche

soziale Integration durch informelle Veranstaltungen, Einführungsveranstaltung mit anderen Neueinsteigern, Mitarbeit in Projekt- oder Arbeitsgruppen

Ansprechpartner für Fragen, Mentor oder Pate im Unternehmen

Hilfreich ist in vielen Fällen ein „Begrüßungspaket“, das alle wichtigen Informationen enthält. Gerade in der Einarbeitung sind viele Gespräche wichtig, bis die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter weiß, wie das Unternehmen funktioniert, was erwartet wird und was sie oder er beitragen kann.

Dafür muss ausreichend Zeit zur Verfügung stehen. Um sich abzustimmen und zu prüfen, ob die Einarbeitung in beiderseitigem Sinn ist, sind regelmäßige Rückmeldungen wichtig.