Der Aufenthaltstitel

Dieses Dokument wird entweder von der Ausländerbehörde oder von der deutschen Botschaft im jeweiligen Herkunftsland ausgestellt. Der Aufenthaltstitel ist für Sie als Arbeitgeber wichtig, weil dort vermerkt wird, ob und in welchem Umfang Sie die betreffende Person beschäftigen dürfen.

Ist das Arbeiten in Deutschland laut des Aufenthaltstitels erlaubt, finden Sie in der Regel direkt im Dokument oder in einem Zusatzblatt den Vermerk „Erwerbstätigkeit gestattet“.

Unternehmen können und müssen den Aufenthaltstitel nicht beantragen. Das ist Aufgabe des potenziellen neuen Mitarbeiters. Laut Gesetz sind Sie allerdings verpflichtet, sich das Dokument vorlegen zu lassen und genau zu prüfen.