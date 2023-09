So berechnen Sie den Urlaub für Minijobber

Auch Minijobber haben ein Recht auf bezahlten Urlaub. Wie viele Urlaubstage einem Minijobber zustehen, lässt sich wie bei allen Teilzeitkräften auf Basis der wöchentlichen Arbeitstage ermitteln.

Ein Beispiel: Ein Minijobber arbeitet an zwei Vormittagen pro Woche je 4 Stunden. In dem Betrieb wird regelmäßig an 5 Tagen pro Woche von Montag bis Freitag gearbeitet. Den Vollzeitmitarbeitern werden arbeitsvertraglich 30 Urlaubstage pro Jahr gewährt.

Weil der Minijobber an 2 Tagen wöchentlich arbeitet, hat er Anspruch auf 2⁄5 der betriebsüblichen Urlaubstage, in dem Beispiel also 12 Tage Urlaub.