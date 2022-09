Die Funktion SVERWEIS() sucht in der Daten-Tabelle ($E$2:$G$5) in der ersten Spalte den Suchbegriff (A2 = Produktnummer = 103) senkrecht nach unten. Das S in SVERWEIS() steht für senkrecht!

Findet die Funktion SVERWEIS() in der ersten Spalte der Matrix exakt den gesuchten Wert, dann hält Sie die Suche an und wandert so viele Spalten nach rechts, wie Sie bei Spaltennummer angegeben haben. Der Wert, der dann in der entsprechenden Zelle steht, wird als Ergebnis zurückgegeben.