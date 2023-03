Daten für die Auswertung mit der Pivot-Tabelle definieren

Jetzt können Sie die oben formulierte Aufgabe lösen, indem Sie eine Pivot-Tabelle definieren, aus der hervorgeht, (1) welcher Artikel (2) von welchen Verkäufern (3) wie oft verkauft wurde.

4. Schritt: Datenmerkmal (1) für die Zeilen der Pivot-Tabelle auswählen

Die Artikel sind in der Spalte C der Liste und werden durch die Spaltenüberschrift Artikel repräsentiert. Ziehen Sie in der Feldliste der Pivot-Tabelle mit der linken Maustaste per Drag&Drop das Feld Artikel in den Bereich Zeilen. Der Bereich der Pivot-Tabelle wird sofort automatisch angepasst, indem alle Artikel, die in der Liste vorkommen, nach unten aufgelistet werden.

5. Schritt: Datenmerkmal (2) für die Spalten der Pivot-Tabelle auswählen

Die Verkäufer finden Sie in der Spalte B der Ausgangsliste, die durch die Spaltenüberschrift Verkäufer gekennzeichnet ist. Gehen Sie jetzt analog zu den Artikeln vor und ziehen per Drag&Drop mit der linken Maustaste das Feld Verkäufer in den Spaltenbereich der Pivot-Tabelle. Auch jetzt wird die Pivot-Tabelle sofort wieder aktualisiert und die Namen der Verkäufer nach rechts angeordnet.