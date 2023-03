Gleichartige Daten

Innerhalb einer Spalte müssen die Daten immer vom gleichen Datentyp sein. Mischen Sie hier nicht Text und Zahlen. Eine Spalte, die auszuwertende Zahlen beinhaltet, darf nicht durch Texte unterbrochen sein.

Zahlenspalten können nur ausgewertet werden, wenn sie durchgehend mit Zahlen, Leereinträgen oder Nullen besetzt sind.

Keine Zwischen- und Gesamtsummen

Der Quelldatenbereich der Pivot-Tabelle darf keine Zwischen- oder Gesamtsummen enthalten, da diese Summen als Zahlen in die Aggregation der Pivot-Tabelle einbezogen werden und somit die Ergebnisse falsch wären.

Wichtig: Eine Pivot-Tabelle berechnet die jeweiligen Zwischen- und Gesamtsummen selbst!

Keine Daten ausblenden

Ausgeblendete Zeilen (Datensätze) oder Spalten (Datenfelder) werden in der Pivot-Tabelle immer mit ausgewertet, wenn sie Bestandteil des Quellbereichs der Pivot-Tabelle sind. Damit es zu keinen Verwirrungen oder Irritationen zwischen Datenbereich und dargestellten Daten in der Pivot-Tabelle kommt, sollten Sie grundsätzlich auf das Ausblenden von Daten in der Tabelle (Datenquelle) verzichten.