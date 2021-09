So geben Sie eine Matrixformel ein

Erfassen Sie jetzt als Nächstes in der aktiven Zelle die Formel =MODUS.VIELF(A2:G11) und bestätigen Sie die Formel nicht mit Enter, sondern mit der Tastenkombination:

Strg + Umschalttaste + ENTER

Mit dieser Tastenkombination teilen Sie Excel mit, dass es sich bei der Formel um eine sogenannte Matrixformel handelt. Die Formel wird daraufhin automatisch in geschweifte Klammern eingerahmt und auf jede Zelle im markierten Bereich verteilt. Über die Matrixfunktion erhalten Sie jetzt in den markierten Zellen die am häufigsten vorkommenden Werte angezeigt.

Da nur zwei Zahlen am häufigsten vorkommen, wird in der dritten markierten Zelle der Fehlerwert #NV dargestellt. Sie können somit sicher sein, dass Sie alle am häufigsten vorkommenden Werte aufgelistet bekommen.