Wie Leitbilder das Unternehmensbild prägen

Die Unternehmensphilosophie drückt sich oft in von Unternehmen veröffentlichten Leitbildern aus. Um eine bessere Vorstellung von Unternehmensleitbildern zu bekommen, werden im Folgenden die Leitbilder der Ravensburger AG und des Axel-Springer-Verlags als Beispiele vorgestellt. Das Leitbild eines Unternehmens wird oft bei der externen Unternehmenskommunikation und bei Stellenausschreibungen genannt.

Beispiel: Ravensburger Gruppe

Verantwortung – was wirklich wichtig ist. Diese vier Worte bedeuten der Ravensburger Gruppe viel. Es geht darum, was im Leben zählt, was das Leben lebenswert macht und was uns wichtig ist. Und es geht darum, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Unser tägliches Geschäft hält das Unternehmen am Laufen, aber was treibt uns wirklich an? …

Beispiel: Neumarkter Lammsbräu

Die Neumarkter Lammsbräu ist ein ebenso modernes wie familiäres Unternehmen. Hier zählen Zusammenhalt und Offenheit zu den wichtigsten Werten. Die Basis dafür ist ein harmonisches und vertrauensvolles Miteinander, das wir durch persönliche und ehrliche Beziehungen zu unseren Mitarbeitern pflegen. Dazu zählt auch, abseits der Arbeit zu helfen.

Diese Beispiele zeigen: Unternehmensleitbilder geben eine Richtung vor. Aktuelle und potenzielle neue Beschäftigte können sich dadurch eine Vorstellung davon machen, wie das Unternehmen tickt und somit herausfinden, ob die kommunizierten Werte mit den persönlichen Werten übereinstimmen.