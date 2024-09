Die Matrixformel funktioniert wie folgt. Zuerst wird mit der Formel ZÄHLENWENN(A2:A10;A2:A10) überprüft, wie oft jeder einzelne Wert in der Liste vorkommt.

{=SUMME(1/ZÄHLENWENN(A2:A10;A2:A10))}

Anschließend wird der Wert 1 durch die festgestellte Anzahl an Vorkommen in der Liste dividiert. Kommt ein Wert nur einmal in der Liste vor, dann wird 1 durch 1 dividiert, was zu dem Ergebnis 1 führt.

{=SUMME(1/ZÄHLENWENN(A2:A10;A2:A10))}

Alle durch die Division ermittelten Werte werden anschließend an die Funktion SUMME() übergeben, welche die einzelnen Werte summiert. Sie erhalten als Ergebnis die Anzahl der unterschiedlichen Werte in der Liste.

{=SUMME(1/ZÄHLENWENN(A2:A10;A2:A10))}

Der Name Müller kommt in der Beispielliste vier Mal vor. Das bedeutet, dass der Wert 1 durch 4 dividiert wird. Das Ergebnis beträgt 0,25. Da der Wert Müller vier Mal in der Liste vorkommt, wird vier Mal der Wert 0,25 durch die Division ermittelt.

In der Summe kommen Sie somit bei den Namen Müller auf dem Wert 1 (4 × 0,25 = 1).