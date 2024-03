Wofür benötigt man das Monatsende als berechneten Wert?

Auf den ersten Blick erscheint die Funktion wenig hilfreich, da das Datum des letzten eines Monats im Allgemeinen bekannt ist. Aber: Die Funktion lässt sich für weitere Berechnungen oder Darstellungen nutzen, was ihre Bedeutung ausmacht.

So können Sie mit einem benutzerdefinierten Format ermitteln, auf welchen Wochentag das Monatsende des berechneten Datums fällt. Das sehen Sie in der Abbildung oben in Spalte D. Das entsprechende Datumsformat definieren Sie mit Strg + 1. Im Excel-Tipp zu Datumsformaten erfahren Sie, wie das funktioniert.